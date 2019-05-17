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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 17 Mayıs 2019

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Ticaret bakanından, ABD’nin vergi kararına: Ortak hedeflerle çelişiyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesinin olumlu olduğunu ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılma kararının iki ülkenin 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini söyledi.

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