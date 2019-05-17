M. K. Perker 17 Mayıs 2019

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Bahçeli’nin son kararı: Samsun’daki kutlamaya katılıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığınca 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Samsun’da düzenlenecek kutlamaya katılmayacağı belirtildi.
Ticaret bakanından, ABD’nin vergi kararına: Ortak hedeflerle çelişiyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ABD’nin çelik ithalatına uyguladığı vergilerin yüzde 50’den yüzde 25’e indirilmesinin olumlu olduğunu ancak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılma kararının iki ülkenin 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle çeliştiğini söyledi.
Çin: Türk dışişleri ‘terörist güçler’le mücadelemizi desteklediğini açıkladı
Çin, Türkiye’yi çoğunluğu Müslüman Uygur halkının yaşadığı Sincan’da faaliyet gösteren ‘teröristler’e karşı mücadelesini destekleme çağrısı yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın da Çin’in ulusal birliğini koruma ve ‘terörist güçlerle’ mücadele çabasını desteklediğini ifade ettiği bildirildi.
İsrailli şirket Facebook’ta sahte hesaplarla dünya siyasetine yön vermeye çalışmış
İsrailli bir şirketin, başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkede siyaset ve seçimlere yön vermek için sosyal medya sitesi Facebook ve şirketin çatısı altındaki Instagram’da yüzlerce sahte hesap açtığı ortaya çıktı.
Beşiktaş’taki terör saldırısı: Dört sanığa 47’şer ağır müebbet ve 4 bin 890 yıl hapis
Beşiktaş’ta üç yıl önce 47 kişinin hayatını kaybetttiği terör saldırısına ilişkin davada dört sanık 47’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 14 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.