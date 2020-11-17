M.K Perker 17 Kasım 2020

SON HABERLER
Sokak ortasında çocuğu öldüresiye döven adam tutuklandı
Şanlıurfa’da işyerinden sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu sokak ortasında öldüresiye döven kişi tutuklandı.
İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil
İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘devlet projesi’ Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için soruşturma başlatıldığını belirtirken, İmamoğlu, “Benim için devlet projesi değil” dedi.
‘Borç yapılandırma’ yasası yürürlüğe girdi
Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezalarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan yasa, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Podcast | Ufuktaki yeni felaket: Enerji ve maden kanunu
Kamuoyunda yeni ‘torba yasa’ olarak bilinen, enerji ve madenciliğe dair kritik değişiklikler içeren kanun teklifi, Meclis’te görüşülecek.
İstanbul barajlarında son durum: Doluluk yüzde 27.49’a geriledi
İstanbul’da barajların doluluk oranı, yüzde 27.49’a kadar geriledi.