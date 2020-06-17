M.K Perker 17 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Manisa’da antikor testlerine başlandı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünyada bugüne kadar 446 bin kişi hayatını kaybetti
Dünyadan corona haberleri…
Ankara’da belediye meclisinin ‘kredi alımına ret’ kararı mahkemeden döndü
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde altyapı projeleri için kredi kullanılması teklifine AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla verilen ret kararına mahkemeden yürütmeyi durdurma çıktı.
DSÖ Türkiye Ofisi yöneticisi: Bulunan vaka sayılarını en az altıyla çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder uyardı: “Türkiye’de son dört gündür vakalar artıyor ama bizim tespit edebildiğimiz vakalar sadece buz dağının görebildiğimiz kısmı. Dünyada da, Türkiye’de de bulunan vaka sayılarını en az altı-yedi ile çarpmak lazım”.
‘OSB’lerde elektrik tüketimi arttı’ diyen bakan: 13 kentte antikor testi yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 kentteki sanayi tesislerine antikor testi yapılacağını açıkladı.