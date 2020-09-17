Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 17 Eylül 2020

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İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…

Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.

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