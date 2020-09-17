M.K. Perker 17 Eylül 2020

SON HABERLER
İçişleri bakanının, AYM başkanına yönelik ifadeleri üzerine…
Geçen ay başladığım ‘hükümet sistemleri’ yazı dizisinin dokuzuncusunun, Selahattin Demirtaş’ın parlamenter sistem önerisi üzerine olacağını söylemiştim. Ancak Demirtaş’ın önerisiyle ilgili yazıyı bir gün erteleyip İçişleri Bakanı’nın AYM Başkanı’na yönelik ifadeleri üzerine çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum.
Sağlık bakanı: Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek “Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz” dedi.
Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği kapatılsın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sadece adında Türk bulunan Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” dedi.
TTB’den Bahçeli’ye yanıt: Bu topraklarda iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” diyerek hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” dedi.
Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti.