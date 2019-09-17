M. K. Perker 17 Eylül 2019

SON HABERLER
Bilirkişiden Patara uyarısı: Statü kararından dönülmesi tarihsel zorunluluk
Patara ve Fırnaz Koyu’nun koruma statüsündeki değişikliğe ilişkin mahkemeye rapor hazırlayan bilirkişi heyeti, değişikliğin bu bölgelerde hızla betonlaşmaya yol açabileceği uyarısı yaptı.
Annesini korumak için babasını öldüren genç beraat etti
İstanbul’un Beykoz ilçesinde annesini korumak için babasını silahla vurarak öldüren K.A hakkında ‘meşru müdafaa’ kapsamında oy birliğiyle beraat kararı verildi.
AKP’li belediye 18 bin 500 liraya 25 adet ‘namazmatik’ aldı
AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, vatandaşa dağıtmak üzere 18 bin 500 liraya 25 adet namaz vakitlerini gösterir dijital saat dahil çeşitli ürünler aldı.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 1105 no’lu kararnameyi niye gizliyorsun?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinde değindiği ve tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu ima ettiği 1105 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesini bir kez daha gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Neden gizliyorsun” diye seslendi.
Tutuksuz bekleyecek: Çocuk istismarı suçlusuna önce ceza, sonra iyi hal indirimi
İzmir’de çocuğa cinsel istismardan yargılanan sanık, ‘iyi hal indirimi’yle 10 yıl beş ay hapis cezası aldı. Mahkeme, zanlının onama kararını tutuksuz beklemesine de hükmetti.