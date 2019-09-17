M. K. Perker 17 Eylül 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisinde değindiği ve tank palet fabrikasının Katarlılara satışıyla ilgili olduğunu ima ettiği 1105 no’lu cumhurbaşkanlığı kararnamesini bir kez daha gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Neden gizliyorsun” diye seslendi.