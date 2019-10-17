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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 17 Ekim 2019

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Yargı reformu paketi yasalaştı

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

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