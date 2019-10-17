M. K. Perker 17 Ekim 2019

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Barış Pınarı Harekatı | Çavuşoğlu: Rusya, YPG’yi Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa, karşı çıkmayız
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Yargı reformu paketi yasalaştı
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Uzungöl’de yıkım başlayamadı: Kaçak yapı sahipleri çadır kurup nöbet tutuyor
Trabzon’daki Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar günlerdir yıkılamıyor. Yapı sahipleri yedi gün 24 saat nöbete başladı.
Kayseri’de sosyal medya operasyonu: İki kişi gözaltına alındı
Kayseri’de, sosyal medya hesaplarından ‘Barış Pınarı Harekatı’ aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle biri İranlı, iki kişi hakkında ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.