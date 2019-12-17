M. K. Perker 17 Aralık 2019

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İddia: İsrail, doğalgaz boru hattı inşası için Türkiye ile müzakerelere hazır
İsrail resmi yayın kuruluşu KAN’ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, “Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa’ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddiyse biz müzakereye açığız” dediğini söyledi.
ABD savunma bakanı: Erdoğan’ın İncirlik sözlerini gazetede gördüm
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir” dedi.
Danıştay yedi yıl sonra genelgeyi iptal etti: 19 Mayıs stadyumlarda kutlanabilecek
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yedi yıl sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sınırlayan genelgeyi iptal etti. 19 Mayıs kutlamaları stadyumlarda yapılabilecek.
Ankara’da 35 bin metrekarelik arazi ‘imar değişikliği’yle AKP’ye yakın vakfa verildi
Ankara Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Beytepe Mahallesi’ndeki 35 bin metrekarelik arazi için nazım imar planı değişikliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli arazi başkanlığını AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü’nün yürüttüğü Türkiye Verimlilik Vakfı’na verildi.
BDDK’dan bankalara: Kar dağıtmayın
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara 2019 karlarını dağıtmama tavsiyesinde bulundu.