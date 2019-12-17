Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 17 Aralık 2019

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ABD savunma bakanı: Erdoğan’ın İncirlik sözlerini gazetede gördüm

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerekirse İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ilişkin, “Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşımla konuşmam gerekir” dedi.

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