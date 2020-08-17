Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 17 Ağustos 2020

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Kredili konut satışında rekor

Konut satışı, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124.3 artışla 229 bin 357’ye yükselerek rekor kırdı.

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