M.K. Perker 17 Ağustos 2020

SON HABERLER
‘Güçlendirilmiş’ parlamenter sistem ne demek?
Bir hükümet sistemini tercih etmek zorunlu olarak demokratik siyasal sisteme yol açmayabilir.
Kredili konut satışında rekor
Konut satışı, temmuz ayında düşük faiz ve konut kampanyalarının etkisiyle yüzde 124.3 artışla 229 bin 357’ye yükselerek rekor kırdı.
Kılıçdaroğlu’nun ‘dostlar’ı: Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak partilerin birlikteliği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dostlarımız’ ifadesini açtı: “Türkiye’yi ikinci yüzyıla hazırlayacak, bölgesinde ve dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliği.”
İmamoğlu: Kanal İstanbul, malum şirketler için rüya gibi bir proje
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un yapılması halinde kentin su kaynaklarının üçte birinin yok olacağını ifade etti.
İkinci el cep telefonunda ‘bir yıl garanti’ dönemi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilmesi için düzenleme hazırlandığını söyledi.