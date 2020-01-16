M. K. Perker 16 Ocak 2020

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Eczacı Odası: Firmalar zamlı satışı bekliyor, ilaç bulmada zorluk yaşanıyor
Grip vakalarında mevsimsel olarak görülen artış ve iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybetmesi üzerine ilaç stokları tartışılması başladı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu piyasada domuz gribi dahil birçok ilacı bulmada zorluk yaşandığını söyledi.
İşadamı Özilhan: Stratejik planlarımız eksik, yüzde 5 büyüme zor
Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, hükümetin koyduğu yüzde 5’lik büyüme hedefinin zor olduğunu, ancak yüzde 2-3 gibi büyüme olabileceğini belirtti. Deneyimli işadamı büyümenin önünde cari açık riskinin olduğunu ifade etti.
Hafter görüşmede ‘sinir krizi’ geçirmiş; yetkili ‘Putin bunu unutmaz’ demiş
Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde pazartesi günü düzenlenen Libya barış görüşmelerinde, ülkedeki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le birebir görüşmek istediği, bu olmayınca da ‘sinir krizi geçirdiği’ için anlaşmayı imzalamadan ülkeyi terk ettiği iddia edildi. Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları […]
Rekor kıran Sabiha Gökçen’e hat verilmedi; Hissede Pegasus düştü, THY yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Sabiha Gökçen Havalimanı’na mevcut uçuş izinlerinin üzerine yeni hat başvurularının değerlendirilmeyeceğini açıklaması üzerine Pegasus’un hisseleri erken saatteki işlemlerde yüzde 6’ya yakın düştü; THY ise yükseldi.
Özel sektörün dış borcu yüzde 7 azaldı; bir yılda 52 milyar dolar ödenecek
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Kasım 2019, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.6 (15.9 milyar dolar/93.6 milyar lira) azaldı. Şirketlerin bir yıl içinde yapması gereken anapara ödemesi 51.8 milyar dolar (305 milyar lira).