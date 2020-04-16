M.K. Perker 16 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Kısa Çalışma Ödeneği’ne 232 bin firma başvurdu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 4 bin 931 artışla 30 bin 990’a çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Türkiye’de ‘corona’dan 125 kişi daha öldü, 4 bin 801 yeni vaka var
Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 1643’e yükseldi. 4 bin 801 yeni vakayla toplam sayı 74 bin 193’e çıktı.
Kısa çalışma ödeneği uygunluk tespiti beklenmeden, beyana göre verilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde sürecin hızlandırıldığını, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödemelerin yapılacağını duyurdu.
Halk sağlığı profesörü: Açıklamalarla önce panik, sonra rehavet yaratılıyor
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık” açıklamasının ‘yalancı bir güven duygusu’ yaratarak toplumda rehavete yol açabileceğini söyledi.