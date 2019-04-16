M.K. Perker 16 Nisan 2019

MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul belirsizliğiyle geride bırakan Türkiye’de ekonomik göstergeler bir türlü düzelemiyor. ABD’de yabancı yatırımcıların kapısını çalan ve eli boş ekonomi yönetimi şimdi ne yapacak? Her geçen gün yoksullaşan vatandaşı nasıl günler bekliyor? Yakın zamanda Youtube yayınlarına başlayan Sözcü gazetesi yazarı ekonomist Murat Muratoğlu ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanı […]