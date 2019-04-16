M.K. Perker 16 Nisan 2019

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Macron, Notre Dame’ı yeniden inşa etme sözü verdi; iş dünyası kayıtsız kalmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’ni yeniden inşa edeceklerini söyledi. 850 yıllık geçmişi olan katedralinin yeniden inşası için şimdiden iş insanı ve kuruluşlardan yüz milyonlarca avro sözü geldi.
Ekonomist Muratoğlu: Alınan dış borcu seçim kampanyasına harcadılar
MİNEZ BAYÜLGEN [email protected] 31 Mart yerel seçimlerini İstanbul belirsizliğiyle geride bırakan Türkiye’de ekonomik göstergeler bir türlü düzelemiyor. ABD’de yabancı yatırımcıların kapısını çalan ve eli boş ekonomi yönetimi şimdi ne yapacak? Her geçen gün yoksullaşan vatandaşı nasıl günler bekliyor? Yakın zamanda Youtube yayınlarına başlayan Sözcü gazetesi yazarı ekonomist Murat Muratoğlu ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanı […]
Sanayi üretimi şubatta yüzde 5.1 azaldı
Sanayi üretim endeksi şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 oranında düştü.
Kara Kuvvetleri’ne ‘FETÖ’ operasyonu: 30 şüpheli gözaltında
Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltı kararı çıkarılan 48 kişiden 30’u gözaltına alındı.
Maltepe’de oy sayım kurulu sayısı ikiden altıya çıkartıldı
İstanbul’un Maltepe ilçesinde AKP’nin itirazı üzerine başlayan yeniden oy sayma işleminde, ilçe seçim kurulu oy sayım kurul sayısını ikiden altıya çıkarttı. Şu anda kalan sandık sayısı 112.