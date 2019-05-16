M. K. Perker 16 Mayıs 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Avusturya’da ilkokul öğrencilerine başörtü yasağı getirildi
Avusturya’da ilkokul öğrencilerin başörtüsü takmasının engellenmesini öngören yasa meclisten geçti. Kararın ayrımcı bir düzenleme olarak mahkemeye götürüleceği öngörülüyor.
DSP lideri: 23 Haziran’da hiçbir adayı desteklemeyeceğiz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul belediye başkanlığı seçiminde kimseyi desteklemeyeceklerini açıkladı.
Türkiye emisyonları azaltmayı hedefleyen ‘Kigali Değişikliği’ni onaylıyor
Türkiye, bir sera gazı olan, aynı zamanda ozon tabakasının delinmesine sebep olan HFC gazlarını kısıtlamayı hedefleyen Kigali Değişikliğini onaylıyor.
Greenpeace: Stadlar güneş enerjisiyle 35 bin evin elektriğini karşılayabilir
Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.