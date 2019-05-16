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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 16 Mayıs 2019

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Greenpeace: Stadlar güneş enerjisiyle 35 bin evin elektriğini karşılayabilir

Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu çatısında bulunan 5 bin 600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 staddan biri oldu. Greenpeace’e göre Süper Lig’deki 18 kulübün tamamı stadlarında güneş enerjisine geçmesiyle 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir.

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