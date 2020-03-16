M.K. Perker 16 Mart 2020

SON HABERLER
Dolar, Fed adımlarına rağmen güne 6.30’un üstünde başladı
Dolar/TL ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen corona virüsünün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle Eylül 2018’den beri en yüksek gün içi seviyelerden olan 6.30’ın üstünde işlem görüyor.
Bankacılık işlemlerinde artık annenin evlenmeden önceki soyadı sorulmayacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesiyle bankaların vatandaşların işlemlerini yapmadan güvenlik sorusu olarak annenin evlenmeden önceki soyadını sorması uygulaması sona eriyor.
Merkez Bankası zorunlu karşılık faizinde indirime gitti
Merkez Bankası (MB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart’tan geçerli indirime gitti.
Dünyada son durum: ‘Corona’dan 6 bin 500 kişi öldü, 170 bin vaka
Corona virüsü nedeniyle dünya çapında 6 bin 509 insan hayatını kaybetti.
Britanya’da bakanlığın ‘corona’ belgeleri sızdı: 2021 baharına kadar sürecek
Britanya’da basına sızan sağlık bakanlığı raporuna göre ‘corona’ salgını 2021 baharına kadar sürecek ve 8 milyon kişi hastaneye yatırılacak.