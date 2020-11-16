M.K Perker 16 Kasım 2020

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Dört astronotu taşıyan Falcon 9, uzaya fırlatıldı: Altı ay kalacaklar
Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD’li SpaceX’e ait Dragon uzay aracını ilk tam operasyonel mürettebatıyla uzaya gönderdi.
Halk sağlığı profesörü: Acil 14 gün kapanmalı; doktorlar hasta seçebilir
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık acil 14 günlük kapatma önerisinde bulunarak “İstanbul’da yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir” dedi.
Oxford araştırması şaşırttı: Uzun süre video oyunu oynayanlar daha mutlu
40 yıllık araştırmalar insanların oyun oynadıkça daha mutsuz olduğunu gösteriyordu.
Profesör uyardı: Filtresi olmayan valfli maskeler virüsü dışarı yayabilir
Ege Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, valfli (kapaklı) maskelerin filtresiz olanlarının nefes alıp verirken virüsü dışarı yayabileceğini belirterek uyarıda bulundu.
Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye İmamoğlu’na soruşturma açılmış
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için bölücük suçlamasıyla soruşturma açıldığını söyledi.