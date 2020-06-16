M.K Perker 16 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Asker uğurlamasına katılan kişide ‘corona’ çıktı, 14 ev karantinada
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8.1 milyon oldu
Dünyadan corona haberleri…
Kritik eşik 2 bin: Vaka sayısındaki artış kısıtlamaları getirebilir
Corona virüsü salgınında ‘normalleşme’ döneminde gevşetilen önlemlerin, günlük vaka sayısının 2 bini aşması durumunda kısmen yeniden alınabileceği öne sürüldü.
Araştırma: En büyük sorun ekonomi; gençler ‘normalleşmeyi’ desteklemiyor
Araştırmaya göre Covid-19 döneminde en önemli sorun salgın olarak görülürken, ‘normalleşme’yle birlikte ekonomi yeniden en öncelikli sorun oldu. Hükümetin ‘normalleşme’ politikası ise 18-25 yaş arasındaki gençler tarafından doğru bulunmuyor.
DEVA’dan Yerlikaya ve Şahin’e istifa çağrısı: Atamalar liyakate aykırı
DEVA Partisi kamu bankalarına yapılan atamaların adalete, liyakat ve görevin gereklerine uygun olma ilkelerine aykırı olduğunu ve toplumun vicdanını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtti.