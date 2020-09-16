M.K. Perker 16 Eylül 2020

SON HABERLER
Hazine’ye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Hazineye ait tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5’i olarak belirlendi. Bu araziler 10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.
Moody’s 13 Türk bankasının notunu indirdi, görünüm ‘negatif’
Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.
Madonna ‘hayatının filmi’ için yönetmen koltuğuna oturuyor
Madonna kendi hayat hikayesinin anlatılacağı filmi yöneteceğini ve senaristlerinden biri olacağını açıkladı.
Savcı, Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini istedi
Konya’da, sevgilisini dövdüğüne tanık olduğu kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker’in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.
Dink cinayeti davası: Yeni heyet dosyayı karar aşamasına getirdi
Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla kamu görevlilerinin yargılandığı davada mahkeme, Dink ailesinin MİT görevlilerinin dinlenmesi talebini reddetti. Dosyayı esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderdi.