M. K. Perker 16 Eylül 2019

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Denetim raporu: Kırtasiye malzemeleri ve araç-oda parfümleri ‘güvensiz’ çıktı
Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri, evler ve araçlarda kullanılan parfümlerin yarısından fazlasının güvensiz olduğunu ortaya koydu.
Bir önceki yıla göre yüzde 2.8’lik artış: İşsiz sayısı 4 milyon 253 bine yükseldi
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.8 puanlık artış ile yüzde 13.0 seviyesinde gerçekleşti.
Suudi tesislerine saldırının ardından Brent yüzde 19, Batı Teksas yüzde 15 yükseldi
Suudi Arabistan’da Aramco tesislerine yapılan İHA saldırısının ardından küresel petrol fiyatları Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert yükselişi kaydetti. Brent gün içi işlemlerde yüzde 20’ye yakın, Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 15.5 yükseldi.
‘Merkez’in faiz indiriminin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü
Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Halkbank da kredi faizlerini düşürdü.
TÜİK: Temmuzda perakende satış hacmi yüzde 1.5 azaldı, satışlar düştü
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin açıkladığı verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, bir önceki aya göre yüzde 1.5 geriledi.