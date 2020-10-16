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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 16 Ekim 2020

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Kavala iddianamesini hazırlayan savcı, bakan yardımcılığına atandı

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı, yerine İstanbul Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atandı. Yılmaz, Gezi davasında hakkında tahliye kararı verilen işadamı Osman Kavala hakkında ‘anayasal düzeni değiştirmek’ ve ‘casusluk’ suçlamalarıyla ikinci iddianameyi hazırlamıştı.

TTB: Asıl hedef gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türk Tabipleri Birliği’nin başına (TTB) terör örgütünden birini koydular” çıkışı sonrası bir açıklama yapan TTB “Asılsız, gerçekleri yansıtmayan bir açıklama. Asıl hedefin de halk sağlığı için gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler ve onların örgütlülüğünü yıpratma, ortadan kaldırma çabaları olduğu çok açık” dedi.

Avrupa’da ‘ikinci dalga’: Hangi ülkede neler oluyor?

Avrupa ‘corona’da ikinci bir dalga ile savaşırken, hükümetler milyonlarca insana yeni katı önlemler altında yaşamaları gerektiği söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de alınan önlemleri destekleyerek, zorunlu kısıtlamaların hayat kurtarmak için ‘kesinlikle gerekli’ olduğu konusunda uyardı.

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