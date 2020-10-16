M.K. Perker 16 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Türk Tabipleri Birliği’nin başına (TTB) terör örgütünden birini koydular” çıkışı sonrası bir açıklama yapan TTB “Asılsız, gerçekleri yansıtmayan bir açıklama. Asıl hedefin de halk sağlığı için gerçekleri söylemekten geri durmayan hekimler ve onların örgütlülüğünü yıpratma, ortadan kaldırma çabaları olduğu çok açık” dedi.