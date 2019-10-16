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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 16 Ekim 2019

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Faizlerin inmesiyle kredili konut satışları dört kat arttı

Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarken, Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdüren ipotekli konut satışları ise yüzde 410 arttı.

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