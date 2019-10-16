M. K. Perker 16 Ekim 2019

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Barış Pınarı Harekatı | Rusya: Suriye ordusu ABD’nin terkettiği üsleri ele geçirdi
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Faizlerin inmesiyle kredili konut satışları dört kat arttı
Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.4 artarken, Merkez Bankası’nın temmuzdaki faiz indirimi sonrası konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yükselişini sürdüren ipotekli konut satışları ise yüzde 410 arttı.
Türkiye kararını erteleyen Volkswagen, Romanya’yla yeniden müzakereye başladı
Romanya Ticaret Bakanı Stefan Radu Oprea, Türkiye’de araç fabrikası kurmayı değerlendiren ancak kararı ertelediğini bildiren Volkswagen ile tekrardan görüşme başlatma girişiminde bulunduğunu söyledi.
İmamoğlu da katılmıştı: Kuzu’nun düğün sahiplerine ‘terör’ sözü ‘eleştiri’ sayıldı
Batman’daki bir düğünün sahipleri için “Terör örgütüne yakınlığıyla biliniyor” diyen AKP’nin kurucularından Burhan Kuzu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Kaçak Kuran kursunda taciz iddiası: Şüpheli ‘Düşüyordu, tuttum’ dedi
İstanbul’daki bir kaçak Kuran kursunda eğitmen olarak çalışan 16 yaşındaki çocuk, kurs sorumlusunu istismarla suçladı.