M. K. Perker 16 Aralık 2019

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.4 puanlık artış ile yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti.