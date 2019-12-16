M. K. Perker 16 Aralık 2019

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İşsiz sayısı geçen yıla göre 817 bin kişi arttı: Yedi kişiden biri işsiz
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2.4 puanlık artış ile yüzde 13.8 seviyesinde gerçekleşti.
Esad: ABD Suriye’nin doğusundaki petrolü çalıp Türkiye’ye satıyor
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fırat’ın doğusundaki petrolün ABD tarafından çalınarak Türkiye’ye satıldığını öne sürdü: “Türk rejimi, önce Nusra, sonra IŞİD ve bugün de ABD ile bölgenin petrolünün satışı konusunda doğrudan bir rol oynuyor.”
İstanbul’da Alevi vatandaşların kapısına işaret: ‘Gebereceksin’ yazıldı
İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde bulunan 10 daireli apartmanda oturan üç Alevi ailenin evinin girişine çarpı işareti konularak ‘Gebereceksin’ yazıldı.
Bütçe kasımda 7.8 milyar TL fazla, 11 aylık dönemde 92.9 milyar TL açık verdi
Kasım 2018’de 7.6 milyar TL fazla veren bütçe, kasım 2019’da 7.8 milyar TL fazla verdi.
Faiz indirimi ve ABD ile gerginlik: Dolar 5.85 ile son üç haftanın zirvesinde
Merkez Bankası’nın (MB) geçen haftaki faiz indirimi ve indirimlerin devam edeceği beklentisinin yanısıra, ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle dolar/TL 22 Ekim’den bu yana en yüksek seviye olan 5.85’i gördü.