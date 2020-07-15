M.K Perker 15 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Darbe girişiminin dördüncü yılı: Rakamlarla 15 Temmuz…
TSK’daki ‘FETÖ’ yapılanmasının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.
Kılıçdaroğlu, ‘Man Adası’ davasında yeniden tazminata mahkum edildi
Yeniden görülen ‘Man Adası’ davasında İstinaf mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
Erdoğan: Ayasofya’yı 1934’te müzeye kimler çevirdi, biz bir yanlışı düzeltiyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’yı ‘yanlış bir kararla da olsa’ müzeye “Biz çevirdik” diyerek, “Yine biz camiye döndürüyoruz. 1934’de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit” diye konuştu.
CHP, Meclis’teki 15 Temmuz anma törenine katılmıyor
CHP TBMM Grubu, Meclis’te yarın düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni’ne katılmayacağını açıkladı.