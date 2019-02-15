M.K. Perker 15 Şubat 2019

SON HABERLER
Kısa kısa: Haftanın kültür sanat haberleri
Haftanın öne çıkan kültür sanat haberlerini derledik.
Ne okusak: Dört kitap önerisi
Diken bu hafta dört kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar.
Ne izlesek: Dört film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Ufak Yangınlar’ın yazarı Celeste NG: Gerçek hayatın hep ilgi çeken hikayeleri yok
Celeste Ng ile ‘Ufak Yangınlar’dan yola çıkarak ergenlik, ırkçılık ve anneliği merkezine alan bir sohbet ettik.