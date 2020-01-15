M. K. Perker 15 Ocak 2020

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HDP’li Önder: Davutoğlu’na ‘Görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim
Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini ve başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.
TOKİ’nin 100 bin konutuna 1 milyon başvuru: İstanbul ilk sırada
Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yapacağı 100 bin ‘sosyal konut’a 1 milyonun üzerine başvuru geldi.
Memurun yemek ücreti belli oldu: En azı 1.48, en fazlası 7.10 lira
Bu yıl devlet memurlarının ödeyeceği yemek bedelli belli oldu.
Otizmli öğrenciler ‘gölge öğretmen’le derse girebilecek; masrafları aile karşılayacak
Kaynaştırma yoluyla devlet okullarında eğitim alan otizmli çocuklar artık derslere ‘gölge öğretmen’ ile girebilecek. Aileler memnun ancak ‘gölge öğretmen’ masrafının bakanlık tarafından karşılanmasını istiyor.
Voleybol takımına ‘teşhirci’ diyen MHP’li başkanın istifası istendi
Almanya’yı yenerek Japonya’daki olimpiyata katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın formasını ‘teşhir’ diye yorumlayan MHP’li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in istifası istendi.