M. K. Perker 15 Ocak 2020

Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kısa Dalga’da yayınlanan podcast dizisinin ikincisinde eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kesinlikle güvenmediğini ve başbakanlık koltuğuna oturmadan önce yaptıkları görüşmede bölge ve Kürt sorununa ilişkin görüşleri nedeniyle “bunlar ergen imam hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez” dediğini söyledi.