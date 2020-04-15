M.K. Perker 15 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 58 kentteki 227 yerleşim biriminde karantina sürüyor
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 2 bin 410 artarak 26 bin 59’a yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
AKP’li yetkililer: Partideki güç mücadelesi pazar günü itibariyle değişti
AKP’li yetkililer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa kararında son dönemde partide yaşanan bazı olayların birikiminin etkili olduğunu belirtiyor.
Martta 109 bin konut satıldı, yüzde 40’ı ipotekli
Türkiye’de mart ayında 108 bin 670 konut satıldı.