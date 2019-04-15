M.K. Perker 15 Nisan 2019

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Sudan’da eski hükümet üyeleri tutuklandı; başbakanı muhalefet seçecek
Geçen hafta devlet başkanı Ömer el Beşir’in devrilip ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da, geçici askeri konsey eski hükümetin üyelerini tutukladı.
İmamoğlu: Maça gitmeyeyim diye Fenerbahçe ve Beşiktaş tehdit edildi
Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe ile Beşiktaş’a telefon açılarak tehdit edildiğini öne sürdü.
Tanzim döneminde Tarım-ÜFE yüzde 27.33’e yükseldi
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) tanzim satışlarının devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75 artışla yıllık yüzde 27.33 düzeyine ulaştı. Sebze fiyatları sadece martta yüzde 3.31 arttı.
CHP Maltepe’deki sayım iptaline itiraz etti
CHP, İstanbul’un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etti.
Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk
Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.