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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 15 Nisan 2019

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Tanzim döneminde Tarım-ÜFE yüzde 27.33’e yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) tanzim satışlarının devam ettiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.75 artışla yıllık yüzde 27.33 düzeyine ulaştı. Sebze fiyatları sadece martta yüzde 3.31 arttı.

Tiger Woods’un tarihi dönüşü: 11 yıl sonra gelen şampiyonluk

Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.

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