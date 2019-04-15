M.K. Perker 15 Nisan 2019

Son büyük başarısını 2008’de ABD Açık Golf Turnuvası’nda şampiyon olarak elde eden ABD’li golfçü Tiger Woods, golf erkeklerde dört büyük turnuvadan biri olan Masters’ı kazandı. 43 yaşındaki Woods, 11 yıl aradan sonra büyük bir organizasyonda şampiyon olarak spor tarihinin en büyük geri dönüş öykülerinden birine imza attı.