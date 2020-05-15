M.K Perker 15 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 33 bin 998’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Corona’ya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanmaz
Corona testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamayacağını’ söyledi.
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 42’ye çıktı
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik haritasında yoğunluk yüzde 42’lere kadar ulaştı.