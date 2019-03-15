M.K. Perker 15 Mart 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Ne izlesek: Beş film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Sahnesini arayan oyuncu ‘benim adım Feuerbach’
Usta oyuncu Selçuk Yöntem ‘bir pasaj oynamaya geldim’ dese de sahneyi alıp götürüyor…
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Böyle insanların bu ülkede yeri yok
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırı sonrasında ”Bugün Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri” dedi ve saldırganın kendilerinden olamayacağını dile getirdi.
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: Cuma namazında saldırdılar
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye cuma namazı sırasında giren saldırganların ateş açması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.