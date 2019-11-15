M. K. Perker 15 Kasım 2019

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Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
Perakende işletmelerce yapılan kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı yaptırım tekliflerini ertelemek istiyor
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Senatör Jim Risch Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istiyor.
İngiltere, Türkiye’nin sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisini tutukladı
Türkiye’nin IŞİD şüphesiyle sınır dışı ettiği 26 yaşındaki kişi İngiliz polisi tarafından Britanya’nın başkenti Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda tutuklandı.
Mardin ve Urfa’da toplam dört HDP’li ilçe belediye başkanı gözaltında
Mardin’in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP’li belediye başkanları, Şanlıurfa’da da Suruç belediye başkanı haklarındaki ‘terör soruşturmaları’ kapsamında gözaltına alındı.
İşsiz sayısı bir yılda 1 milyon arttı; genç işsizliği rekor seviyeye geldi
İşsizlik oranı ağustos döneminde yüzde 14.0 olarak açıklandı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 13.9, Ağustos 2018’deyse yüzde 11.1’di.