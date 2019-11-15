M. K. Perker 15 Kasım 2019

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Senatör Jim Risch Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istiyor.