M.K Perker 15 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Vakaların arttığı Cizre’de esnaf, işyerlerini 10 gün kapatacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 8 milyonu aştı
Dünyadan corona haberleri…
Başak Demirtaş’a tehdit paylaşımında bir kişi daha gözaltında
HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı tehdit eden Twitter kullanıcısı gözaltına alınırken, paylaşıma ilişkin bir kişinin daha yakalandığı bildirildi.
Uzungöl’de ‘iyileştirme projesi’ için ihaleye çıkılıyor: 2 kilometre ahşap korkuluk
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’de ‘rehabilitasyon ve iyileştirme projesi’nin birinci etabı için 30 Haziran’da ihaleye çıkılacak.
Erdoğan: İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ’12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır” dedi.