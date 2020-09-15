M.K. Perker 15 Eylül 2020

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Çapa dekanı: Salgın İstanbul için yeniden başladı; ağırlıklı gençler
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa’daki ‘corona’ testlerinin yüzde 15’inin pozitif çıktığını belirterek, “Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz” dedi.
Çin’in ‘corona’ aşısı kasımda hazır olabilir
Çinli bir yetkili ülkede geliştirilen corona virüsü aşılarının kasım ayından itibaren halkın kullanımına hazır olabileceğini söyledi.
Bergamo’da ‘iyileşen’ hastalar yeniden kontrol ediliyor: Yarısı iyileşmemiş
Corona virüsünün İtalya’ya girişinden altı ay sonra ambulans sirenlerinin durmadığı, cenazeler için tabutların yetişmediği Bergamo bölgesinde hastaneler ‘iyileşen’ Covid-19 hastalarını geri çağırıyor. Sonuç: Yarısı tam olarak iyileşmemiş durumda.
Duygu Delen’in ölümü: Adli tıp raporunun sonuçları ortaya çıktı
Gaziantep’te bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada şüpheli Mehmet Kaplan’ın kanında esrar tespit edildi, 257 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Gezi davası: Ayrılan dosyanın ilk duruşmasında beraat taleplerine ret
Oyuncular Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, gazeteci Can Dündar, Açık Toplum Vakfı çalışanı Gökçe Yılmaz, yazar Handan Meltem Arıkan, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve sivil toplum kuruluşu çalışanı İnanç Ekmekçi’nin yargılandığı Gezi Parkı davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Mahkeme beraat taleplerini reddetti.