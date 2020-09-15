M.K. Perker 15 Eylül 2020

Corona virüsünün İtalya’ya girişinden altı ay sonra ambulans sirenlerinin durmadığı, cenazeler için tabutların yetişmediği Bergamo bölgesinde hastaneler ‘iyileşen’ Covid-19 hastalarını geri çağırıyor. Sonuç: Yarısı tam olarak iyileşmemiş durumda.