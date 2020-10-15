M.K. Perker 15 Ekim 2020

SON HABERLER
Bilim insanlarından mektup: Sürü bağışıklığının dayanağı yok
80’den fazla bilim insanı, Covid-19’a karşı sürü bağışıklığı yöntemini ‘bilimsel kanıtlarla desteklenmeyen tehlikeli bir yanlış’ olarak nitelendirdi.
Siyasi ceza davalarına bakan mahkemenin üyesi AKP’li belediyeden
Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden heyette geçmişte AKP’li bir belediyenin çalışanı olan bir hakim var: Şenol Kartal.
Shakespeare’in Birinci Folyo’suna rekor fiyat: 10 milyon dolara satıldı
Britanyalı şair ve oyun yazarı William Shakespeare’in Birinci Folyo’su (First Folio), açık artırmada rekor fiyata, 9.98 milyon dolara (79.29 milyon lira) satıldı. Açık artırmada, en yüksek fiyata satılan edebiyat eseri oldu.
Kronik rahatsızlıkları bulunan 95 yaşındaki kadın Covid-19’u yendi
Bartın’da, Covid-19’a yakalanan 95 yaşındaki Fatma Aya, , kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarına karşın bir ay süren mücadele sonrası hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Oxfordlu araştırmacılar beş dakikada sonuç veren ‘corona’ testi geliştirdi
Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları beş dakikada sonuç veren corona virüsü testi geliştirdi.