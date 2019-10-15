M. K. Perker 15 Ekim 2019

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Barış Pınarı Harekatı | MSB: Menbiç’te yaralanan silah arkadaşımız şehit oldu
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Ermeni dölüyüm, Yahudi tohumuyum, Kürt çocuğuyum, etek giyiyorum…
Kamusal alanda Tolstoy okumaya kalkanların başı derde girer mi bilemiyorum, ancak ‘savaş’ ve ‘barış’ sözcüklerinin aynı anda ‘sakıncalı’ kabul edildiği bir dönemden geçiyoruz. ‘İlginç’ diyemem, çünkü daha önce de benzeri yaşanan deneyimlerden biri bu. Sürpriz değil. Zaten ‘sürpriz’, Türkiye için uygun bir sözcük sayılmaz. Herkes olması gereken yerde, olması gerekenin yanında ve söylemesi gerekenleri, kendisinden beklenenleri dile getiriyor.
Hakkari dahil birçok HDP’li belediyede gözaltı operasyonları
Van, Hakkari ve Mardin’de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda HDP’li belediye başkanı ve meclis üyesi gözaltına alındı.
Volkswagen Türkiye’de fabrika kurmak için nihai kararını erteledi
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle Türkiye’ye kurmayı planladığı fabrika hakkındaki nihai kararını erteledi.
NYT: ABD İncirlik’teki nükleer silahları tahliye etmeyi değerlendiriyor
ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı’nın uzun süredir İncirlik Üssü’nde bulunan yaklaşık 50 stratejik nükleer silahı ‘Barış Pınarı Harekatı’ nedeniyle geri çekmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.