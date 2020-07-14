M.K Perker 14 Temmuz 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Çorum’da bir köy karantinaya alındı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Rakı üretimindeki düşüş çiftçiye pahalıya patladı
Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, rakı üretiminde 15 yılda görülen düşüş nedeniyle çiftçinin yılda 250 milyon lira kaybı olduğunu söyledi.
Virüsü yenenler eski hayatını geri istiyor: Corona’nın bitmek bilmeyen semptomları
Corona virüsünün ortaya çıkışının üzerinden altı ay geçmesine rağmen doktoların hala bu hastalıkla ilgili bilmediği birçok şey var. Salgının başlarında hastalanıp iyileşenlerin hala devam eden semptomları da virüsle ilgili karanlık alanlardan biri.
Yargıtay, Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik kararlarını bozdu
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce, ‘nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği’ suçlarından verilen takipsizlik kararını ‘kanun yararına’ bozdu.