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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 14 Şubat 2020

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Soylu’ya ‘kel’ diyen avukat hakkında takipsizlik

Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların kayyımlardan aldığı pahalı hediyelerle ilgili sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen avukat Tugay Bek hakkında Adana başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

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