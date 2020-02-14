M. K. Perker 14 Şubat 2020

SON HABERLER
Cari denge 2019’da 1.7 milyar dolar fazla verdi
Merkez Bankası’nın (MB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, cari denge Aralık 2019’da 2.798 milyar dolar açık verdi. Beklenti 3.05 milyar dolardı.
‘MİT krizi’nde iddianame hazır: Gülen dahil 34 sanığa ceza istemi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
‘Corona’ karantinası bitti, son testte de virüs çıkmadı
Çin’den Türkiye’ye getirilmelerinin ardından Ankara’daki bir hastanede 14 gün karantinada 42 kişinin son tahlillerinin de negatif çıktığı bildirildi.
Soylu’ya ‘kel’ diyen avukat hakkında takipsizlik
Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların kayyımlardan aldığı pahalı hediyelerle ilgili sosyal medyada paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen avukat Tugay Bek hakkında Adana başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.
Yardımcı pilot, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söyledi
İstanbul’da, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag’ın, kuleden ‘inmemeleri’ yönünde uyarı almadıklarını söylediği öğrenildi.