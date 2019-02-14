M.K. Perker 14 Şubat 2019

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Popülizmde yeni bir eşik: Patlıcanla ters köşe
Kendini gerçek ‘vatandaş’, hükümeti eleştirenleri ise neredeyse ‘hain ve dış mihrak işbirlikçisi’ olarak olarak gören kalabalık için ‘terör’ lafı ‘büyü’ gibi bir şey.
Londra’dan kaçıp IŞİD’e katılan Shamima: Pişman değilim ama eve dönmek istiyorum
2015 yılında Londra’da okulunu bırakıp Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek IŞİD’e katılan İngiliz vatandaşı Shamima Begum, “IŞİD’e katıldığıma pişman değilim ama şimdi dokuz aylık hamileyim ve eve dönmek istiyorum” dedi.
Soçi’de gerilim sinyali: Rusya ‘güvenli bölge’ için Esad’ın onayını şart koştu
Rusya, Türkiye’ye Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın onayını almadığı sürece, Suriye’de ‘güvenli bölge’ oluşturma hakkına sahip olmadığını söyledi.
Türkiye’ninki 46 milyon: Paris 50 milyon turistle rekor kırdı
2018 turizm verilerine göre ziyaretçi sayısı bakımından Fransa’nın başkenti Paris Türkiye’yi geride bıraktı.
‘Çaresiz değiliz PKK var’ diyen HDP’li Nadir Yıldırım’a soruşturma
Twitter hesabından “Çaresiz değiliz PKK var” diye yazan eski HDP Van milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.