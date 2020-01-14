M. K. Perker 14 Ocak 2020

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‘Fil Adam’ ve daima tiyatro
Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan ‘Fil Adam’ oyununda, iki genç oyuncu Y. Güney Tinin ve Alp Alpergun zor bir metne sahnede hayat veriyorlar.
Altı ay sonra grupta konuşan Bahçeli: Düşmemizi bekleyenler daha çok bekler
Sağlık sorunu nedeniyle altı aydır meclis grup toplantısı düzenleyemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün ilk kez kürsüye çıktı. Sağlığı üzerinden spekülasyon yapanlara, “Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir” diye seslenen MHP lideri, “Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti saati geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz” dedi.
Diyanet, TOKİ’nin konut satışlarında faizli işleme onay verdi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin ‘faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı’ yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın ‘caiz’ olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü […]
Akşener: İmamoğlu kazandı ya, Erdoğan da Kanal İstanbul’la intikam alıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘cumhur ittifakı’nın İstanbul adayının seçimlerde kaybetmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘çok zoruna gittiğini’ ifade ederek, “İşin gerçeği ne biliyor musunuz? İstanbullular, İstanbul’u beş yıllığına, millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na emanet etti ya, durumu hazmedemeyen Sayın Erdoğan da, Kanal İstanbul ile kendince İstanbulludan intikam alıyor” dedi.
Erdoğan: İdlib’de bizzat önlem alırız; Hafter’e ders vermekten geri durmayız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Suriye’den, İdlib’deki bombardımanların neden olduğu göç dalgasına değinerek, “Gerekirse bizzat önlem alırız” dedi. Erdoğan, ateşkesi son dakikada imzalamayarak masadan kalkan Hafter’e ise “Darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız” diyerek seslendi.