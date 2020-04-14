M.K. Perker 14 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İller arasındaki adres bildirimi işlemleri durduruldu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da 562 kişi daha hayatını kaybetti
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Corona’ tedavisi yolunda: Dört grup ilaç ve üç aşı çalışması öne çıkıyor
Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.
Atatürk Havalimanı’nda pandemi hastanesi için ‘daha kötü yer seçilemezdi’
Yıllarca havalimanı işletmeciliğinde üst düzey yetkili olarak çalışan bir kaynak, pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanı’nın (AHL) bulunduğu alanın seçilmesinin yanlış olduğunu belirterek, en kötü yeri seçmek isteseler daha kötüsünü seçemeyeceklerini savundu.