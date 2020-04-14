M.K. Perker 14 Nisan 2020

Kendini biliminsanı ya da doktor olarak lanse eden popülist şarlatanların insan sağlığıyla oynayan demeçlerinin aksine COVID-19, gripten çok daha hızlı yayılıyor. İlacı ve aşısı olan grip, ABD’de geçen sene 52 haftada 34 bin can alırken, COVID-19 ise son bir haftada sadece ABD’de 12 bin kişinin ölümüne neden oldu ve bu sayı tüm önlemlere rağmen her hafta daha da artmakta. Herkesin eli yüreğinde beklediği güzel haber ise virüsün ölümcül etkilerini azaltacak ve hastanelerin işini kolaylaştıracak bir ilaç ya da aşı bulunması. Bu hafta sizlere bu amaçla akıl almaz bir hızda devam eden bilimsel çalışmaları özetlemeye çalışacağız.