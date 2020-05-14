M.K Perker 14 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Burdur’da maske takma zorunluluğu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Dünya genelinde can kaybı 300 bini aştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Atık suda ‘corona’ taramasında İstanbul tamam, sıra diğer kentlerde
İstanbul’da atık su tesislerinden numuneler toplandı. Diğer kentlerden de alınacak numuneler üç laboratuvarda incelenecek. Bu yöntemle salgının seyrinin ve hangi bölgelerde yoğunlaştığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Araştırma: Doktorların yarısından çoğu salgının mevsimsel olduğunu düşünüyor
Araştırmaya göre doktorların yüzde 54’ü Covid-19 salgınının mevsimsel grip gibi olduğunu düşünürken, en çok kendilerinden ziyade yakınlarına virüsü bulaştırmaktan endişe duyuyorlar.