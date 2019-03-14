M.K. Perker 14 Mart 2019

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Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7.3 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllık bazda yüzde 7.3 azaldı.
Tanzimde ‘anında müdahale’ dönemi: Fiyat artınca devreye girecek
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Eğer bir üründe yine fahiş fiyat artışı yaşanırsa devreye girer ve o ürünü tanzime koyarız” dedi.
Tarım üretici fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 11.25 arttı
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (ÜFE) şubatta aylık yüzde 2.73 artarken, yıl başından bu yana tarım üretici fiyatları yüzde 11.25 yükseldi. Tarım ÜFE’de yıllık artış ise yüzde 25.79’u buldu.
Dünya’nın haberi: Volkswagen yeni fabrika için artık Türkiye’yi düşünmüyor
Alman otomotiv şirketi Volkswagen’in (VW) yurt dışında yeni fabrika yatırımı için görüşmeleri hızlandırdığı, en güçlü adaylardan biri olarak gösterilen Türkiye’nin ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği öne sürüldü.
Özel sektörün dış borcu 224 milyar dolar: Mayısta 8 milyar dolarlık ödeme var
Özel sektörün yurt dışından aldığı kredilerde bir yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 63.8 milyar dolar seviyesinde olduğu, mayıs ayında 8.2 milyar dolar ödeme yapılaması gerektiği bildirildi.