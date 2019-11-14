M. K. Perker 14 Kasım 2019

SON HABERLER
Sanayi üretimi 13 ay daralmanın ardından eylülde yüzde 3.4 arttı
Sanayi üretim endeksi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 arttı.
‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Offshore’ haberini paylaşan gazeteci Polat’a beraat
Evrensel gazetesinin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davasından beraat etti.
Gaziantep’te HDP il eş başkanı dahil 52 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları’ iddia edilen şüphelilere yönelik, HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Rusya, Suriye’nin Kamışlı kentinde helikopter üssü kuruyor
Rusya, Suriye’nin Kamışlı kentinde helikopter üssü kuracağını açıkladı.