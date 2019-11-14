M. K. Perker 14 Kasım 2019

Gaziantep’te ‘terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları’ iddia edilen şüphelilere yönelik, HDP’nin il ve ilçe başkanlıklarının da bulunduğu adreslere şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. Aralarında HDP İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.