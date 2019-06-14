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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 14 Haziran 2019

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Hamaney: İran nükleer silah yapmayacak, yapmamalı, niyetimiz de yok

İran ile ABD arasında nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle büyüyen krizde arabulucu rolüne soyunan Japonya başbakanı Şinzo Abe, dini lider Ali Hamaney ile görüşmesinde, ‘İran’ın nükleer silah yapmaya niyeti olmadığı’ mesajı aldığını açıkladı.

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