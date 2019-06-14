M. K. Perker 14 Haziran 2019

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Hamaney: İran nükleer silah yapmayacak, yapmamalı, niyetimiz de yok
İran ile ABD arasında nükleer anlaşmadan karşılıklı vazgeçilmesiyle büyüyen krizde arabulucu rolüne soyunan Japonya başbakanı Şinzo Abe, dini lider Ali Hamaney ile görüşmesinde, ‘İran’ın nükleer silah yapmaya niyeti olmadığı’ mesajı aldığını açıkladı.
İddia: Yıldırım’a NTV yayınında sorular önceden verildi
‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım’a 2 Haziran’da NTV televizyonunda katıldığı canlı yayından önce İspark ile ilgili soruların verildiği iddia edildi.
Akşener’den İYİ Parti ve CHP’lilere: Sandık başı kavgayı engelleyeceksiniz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘millet ittifakı’ parti teşkilatlarına 23 Haziran seçimleri sürecinde sinirlenmeme tavsiyesinde bulundu.
El öptüren bakan eşi dertli: Eşim çok kızdı, sabaha kadar ağladım, yanımda durmadı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşması nedeniyle eşinin kendisine çok kızdığını anlattı.
Pentagon’dan bu kez sıcak mesaj: İlişkilerimiz F-35’ten ibaret değil
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, Türkiye ile ilişkilere çok değer verdiklerini belirterek “İlişkilerimiz çok katmanlıdır, F-35 programından ibaret değildir” dedi.