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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 14 Eylül 2020

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Polis bilirkişi oldu, hakim olmaya niyetlendi

ifade özgürlüğü davasında bir videonun teknik çözümü için bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru, teknik çözüm yapmadan sanığın suçlu olduğuna ilişkin rapor sundu.

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