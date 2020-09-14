M.K. Perker 14 Eylül 2020

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Polis bilirkişi oldu, hakim olmaya niyetlendi
ifade özgürlüğü davasında bir videonun teknik çözümü için bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru, teknik çözüm yapmadan sanığın suçlu olduğuna ilişkin rapor sundu.
Ipsos araştırması: 10 kişiden dokuzu sokağa çıkma yasağını destekliyor
Ipsos’un araştırmasına göre çoğunluk (yüzde 87) sokağa çıkma yasağı uygulamasını destekliyor.
Çiftlik kredisini çektikten sonra hayvanları ölüme terk etti
Antalya’da, çiftlik kredisi almak için kiralanan arazideki 100’e yakın kaz ve tavuk, kredi çekildikten sonra kendi hallerine bırakıldı. Kazların tamamı, tavukların ise büyük kısmı sıcak havada açlık ve susuzluktan öldü.
Gelir İdaresi: Özel okul ücretlerinde KDV farkı veliye geri ödenecek
Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi.
İstanbul’da da ‘corona’ düzenlemesi geliyor: ‘Mesai saatleri dört gruba bölünsün’
İstanbul’da vaililik sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğu azaltmak için mesai saatlerinin yeniden belirlenerek zaman dilimlerine bölünmesi için çalışma yapıyor.