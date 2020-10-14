M.K. Perker 14 Ekim 2020

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Doktor: ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyen var
İzmir’de, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı, maske takmaya direnenlerin öne sürdüğü bahaneleri anlattı: “Testi negatif çıkıyor, ‘Artık maske takmama gerek yok’ diye cevap veriyor. ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyor.”
‘Işıklar yanıyor’ diye yazan Yıldırım özür diledi: Hukuk dışı bir imada bulunmadım
Dün akşamki, “Işıklar Yanıyor” paylaşımıyla Türkiye’nin gündemine oturan Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım kamuoyundan özür diledi.
Covid-19 ani ve kalıcı işitme kaybına yol açtı
Covid-19 bir hastanın ani ve kalıcı işitme kaybı yaşamasına yol açtı.
Onca laf var, sonuç sıfır
Türk/Yunan ilişkileri ağustos ayına geri gireceğe ve Kıbrıs sorunu gibi yılan hikayesine döneceğe benziyor.
Can Dündar için 35 yıl hapis istemi
MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin yargılanan gazeteci Can Dündar’ın 35 yıla kadar hapsi istendi.