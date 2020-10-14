Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 14 Ekim 2020

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Doktor: ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyen var

İzmir’de, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim Ümit Kağan Arpacı, maske takmaya direnenlerin öne sürdüğü bahaneleri anlattı: “Testi negatif çıkıyor, ‘Artık maske takmama gerek yok’ diye cevap veriyor. ‘Maskesiz corona olmadım, demek ki vücudum kabul etmedi’ diyor.”

Onca laf var, sonuç sıfır

Türk/Yunan ilişkileri ağustos ayına geri gireceğe ve Kıbrıs sorunu gibi yılan hikayesine döneceğe benziyor.

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