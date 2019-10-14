M. K. Perker 14 Ekim 2019

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Barış Pınarı Harekatı | Erdoğan: 700 havan topu atıldı; 18 şehit, 200’e yakın yaralı
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Cumhurbaşkanı danışmanı: Suriye ordusu ile çatışma çıkabilir
Cumhurbaşkanı Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye ile Suriye arasında ‘çatışma çıkabileceğini’ söyledi.
Trump: Avrupa IŞİD’lileri almalı
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye’de tutuklu bulunan IŞİD’lileri almaları çağrısı yaptı.
Konya’da IŞİD operasyonu: Polis 10 kişiyi gözaltına aldı
Konya’da düzenlenen IŞİD operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Bahçeli günler sonra genel merkezde
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği hastalığın ardından günler sonra partisinin genel merkezine giderek mesaiye başladı.