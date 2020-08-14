Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 14 Ağustos 2020

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İsrail’le anlaşma yapan BAE’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, “Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir” denildi.

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