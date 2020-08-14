M.K Perker 14 Ağustos 2020

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Erdoğan, İTÜ, ODTÜ ve Ankara dahil 16 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
20 yaşındaki genç ‘corona’dan öldü
Avustralya’nın Victoria eyaletinde Covid-19’dan hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin, ülkede virüsten ölen en genç kişi olduğu açıklandı.
Sektör temsilcileri: Kur etkisiyle zam kaçınılmaz
Kurdaki artışla birlikte artan maliyet baskısı ve zayıflayan alım gücü endişe yaratıyor.
Üsküdar Belediyesi’nden balyozlu, TOMA’lı ‘kentsel dönüşüm’ baskını
Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dün sabah erken saatlerde yıkım kararıyla ilgili mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Gülistan Sitesi’ne TOMA, iş makinesi, çevik kuvvet polisleri ve K-9 köpekleriyle baskın yaptı.
İsrail’le anlaşma yapan BAE’ye tepki
Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından açıklanan ortak bildiriye ilişkin, “Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir” denildi.