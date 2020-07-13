M.K Perker 13 Temmuz 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Konya’da mahalle, Sivas’ta köy karantinaya alındı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 75 kişi gözaltında
İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 75 kişi gözaltına alındı.
İmamoğlu, Can Akın Çağlar atamasını savundu: Güvendiğimiz bir yol arkadaşı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Can Akın Çağlar’ın belediyeye genel sekreter olarak atanmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.
İBB başkanından Ayasofya yorumu: Benim için 1453’ten beri cami
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya’nın kendisi için 1453’ten beri cami olduğunu belirterek Danıştay’ın kararına çekinceli yaklaştı.
Artvin’de sel ve heyelan: Dört kişi hayatını kaybetti
Artvin’de dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi, bir kişi hayatını kaybetti.