M. K. Perker 13 Şubat 2020

SON HABERLER
İYİ Partili vekil Tuba Vural Çokal istifa etti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kurucu ilçe başkanı sıfatıyla göreve başladığı partisinden istifa ettiğini duyurdu.
TÜİK: Perakende satış hacmi yüzde 11 arttı
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi geçen sene aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 yükseldi.
Vergi şeffaflığı: Türkiye AB’nin kara listesinden şimdilik ‘yırttı’
Avrupa Birliği (AB) diplomatları, Türkiye’ye vergi şeffaflığı konusundaki gereklilikleri karşılayabilmesi için daha fazla zaman verilmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığını belirtti. Gereklilikler karşılanamazsa Türkiye kara listeye alınacak.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Ayşe öğretmen cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Kızımın bezine kadar aradılar
“Çocuklar ölmesin” dediği için ‘terör örgütü propagandası yaptığı‘ gerekçesiyle yargılanıp altı aylık kızıyla birlikte cezaevine gönderilen öğretmen Ayşe Çelik içerde yaşadıklarını anlattı.