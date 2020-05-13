M.K. Perker 13 Mayıs 2020

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‘Corona’ önlemleri | Kamu çalışanları 18 Mayıs’ta idari izinli sayılacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 195 artışla 31 bin 106’ya çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
WSJ’den Türkiye yorumu: Erdoğan reddettiği IMF’den yardım isteyebilir
Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi “Ekonominin üzerine salgının ağırlığı çökerken, Türkiye döviz krizini önlemeye çalışıyor” başlıklı haberinde, ‘Ankara’nın Covid-19 krizi başlamadan aylar önce, lirayı güçlendirmek için döviz piyasasında milyarlarca dolar harcadığını’ yazdı. Sermaye kontrolü ya da IMF’yi tek çözüm olarak yorumladı.
Soma davasında hüküm giyen mühendis, başka maden davasında bilirkişi yapıldı
Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madenicinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada hapis cezası alan mühendis Fuat Ünal Aydın’ın Muğla’nın Milas ilçesinde üç işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili davada bilirkişi olarak atandığı ortaya çıktı.