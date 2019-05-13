M.K. Perker 13 Mayıs 2019

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Yıldırım’dan seçim vaatleri: Su ve ulaşımda indirim
‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım su tüketiminde ve öğrenci Akbil’inde indirim yapılacağını duyurdu.
HDP’den ‘İmamoğlu’na destek’ sorusuna: Kurullar görüşüyor
HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na destek verilip verilmeyeceğine ilişkin soruyu “Henüz süreç tamamlanmadı” diye yanıtladı.
Reyhanlı saldırısının planlayıcısına 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.
İmamoğlu’na bağış yapınca bıçaklanmıştı: Erdoğan’ın ‘manevi kızı’na ziyaret
İmamoğlu, kendisine bağış yaptı diye bıçaklanan Erdoğan’ın ‘manevi kızı’nı ziyaret etti
Merkez Bankası’nın 40 milyar lirası Hazine’ye aktarılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planlarken gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışılıyor.