M.K. Perker 13 Mart 2020

SON HABERLER
Otogarlara ‘corona’ akını
Yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti.
Cuma hutbesinde de gündem ‘corona’: Namaz sonrası tokalaşmayın
Diyanet İşleri Başkanlığı bugünkü cuma hutbesini corona virüse ayırdı. “Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim” denen hutbede virüsten korunmak için önerilerde bulunuldu.
Suriye’de görevli iki uzman çavuş silah kaçakçılığından yakalandı
Suriye’de görevli iki uzman çavuşun, Kilis’teki Çıldıroba giriş kapısında yapılan kontrollerde, yanlarında bulunan bavul ve çantalarda uzun namlulu silahlar, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İki uzman gözaltına alındı.
Spor bakanı: ‘Corona’ tatilinde evine dönen öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak
Corona virüse karşı önlemleri açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlarda kalan üniversitelerin tatil edildiği üç haftalık süre içinde evlerine gitmek isteyen öğrencilerden ücret alınmayacağını, ancak kredi ve burs ödemelerinin devam edeceğini açıkladı.
Galatasaray: Maçlar 15 gün ya da bir ay süreyle ertelenmeli
Galatasaray Spor Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesini talep etti.