Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 13 Mart 2020

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Otogarlara ‘corona’ akını

Yeni tip corona virüsün yol açtığı covid-19 salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesiyle öğrenciler otogarlara akın etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...